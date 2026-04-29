Президент США Дональд Трамп мог перепутать Украину с Ираном, говоря о военном поражении. На встрече с журналистами политик отвечал на вопрос, какой из конфликтов закончится раньше, трансляцию вел Белый дом.

По мнению американского лидера, возможно, оба конфликта закончатся в одно время.

«Я думаю, Украина, с военной точки они потерпели поражение. Вы не узнаете об этом, если будете читать фейковые новости, но с военной точки зрения их флот, 159 кораблей, каждый корабль под водой», — сказал Трамп.

Мнения о том, что президент путает Украину с Ираном, придерживается в том числе российский военблогер Борис Рожин.

«Про корабли это что-то из иранского кейса. Столько кораблей у Украины отродясь не было», — прокомментировал он.

Трамп ранее заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане. Заявление прозвучало после того, как президент США поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.