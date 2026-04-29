Эксперт рассказал, кто на самом деле управляет Ираном

Сейчас в Иране наблюдается сложная политическая картина, где различные внутренние и внешние силы пытаются представить текущую ситуацию в свою пользу. Ключевую роль в управлении республикой играет Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом рассказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.

Он отметил, что усиление КСИР происходило на протяжении десятилетий, и Али Хаменеи стал активно опираться на эту него в 2000-х и 2010-х годах. Санкционное давление лишь укрепило позиции КСИР в экономике Ирана, приведя к сращиванию силовых, политических и экономических структур.

Новый этап укрепления консервативных сил, тесно связанных с силовыми структурами, начался после развала ядерной сделки в 2018-2019 годах и усилился на фоне войны. Несмотря на сообщения СМИ о фактической передаче власти в Иране КСИР, Баскаков полагает, что наличие нескольких центров выработки решений более вероятно.

Он считает, что основные решения, скорее всего, утверждает Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера, несмотря на ограниченный доступ к нему из-за состояния здоровья. Важно также учитывать, что КСИР — это крупная организация с различными внутренними позициями и связями.

— Иными словами, наблюдающаяся ситуация может быть следствием и влияния обстоятельств военного времени, и принятого выбора. В любом случае влияние КСИР возросло, особенно в вопросах принятия военных решений, — передает слова Баскакова Новости Mail.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров.