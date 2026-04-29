В Европарламенте рассказали, как США надо разговаривать с ЕС

США не следует разговаривать с Евросоюзом как «с младшей сестрой», заявила вице-президент Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Софи Вильмес. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2026 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что отношения Евросоюза с США находятся на рекордно низком уровне за всю историю. Она добавила, что это отрезвляющий урок для Европы.

«Что очень важно в отношениях с Соединенными Штатами — это то, что мы [должны] общаться друг с другом как равные партнеры, а не как «старший брат» с «младшим братом» или «младшей сестрой», — подчеркнула Вильмес.

Вице-президент также предложила Брюсселю принять меры к тому, чтобы уменьшить зависимость от США.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что в случае конфликта с США солдаты европейских стран не смогут отстоять Гренландию и одержать военную победу.