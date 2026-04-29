Главу Молдавии Санду обвинили в госизмене

В Молдавии разразился громкий политический скандал, связанный с международным обменом задержанных. Оппозиционная Либерально-демократическая партия обвинила президента Майю Санду в «сознательной государственной измене», пишет РИА Новости. Поводом стал обмен, в рамках которого Кишинёв передал России и Белоруссии двух граждан - россиянку Нину Попову и бывшего заместителя директора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана. Взамен Молдавия получила двух своих действующих сотрудников СИБ, удерживавшихся за рубежом.

Президент Санду во вторник подтвердила, что обмен прошел по формуле «пять на пять» на границе Белоруссии и Польши 28 апреля. Однако власти Молдавии до сих пор не предоставили детальной информации об условиях сделки. Критики режима указывают на непрозрачность принятия решений. По их мнению, это ставит под удар разведывательные возможности республики и свидетельствует о глубоком кризисе в управлении институтами безопасности.

В заявлении Либерально-демократической партии подчеркивается, что ситуация не имеет аналогов в истории спецслужб.

«Нет в истории подтвержденных примеров, когда страна соглашалась бы на обмен бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на действующих офицеров. Этот факт сопоставим с сознательной государственной изменой, совершенной при личном участии Майи Санду», — говорится в партийном документе.

Оппозиция требует от властей отчета о том, кто на самом деле управляет страной и «до каких границ может дойти политическое прислужничество действующей власти».

Александр Бэлан, переданный в рамках обмена, ранее занимал пост заместителя директора СИБ и руководил контрразведывательным управлением. Он обладает данными об оперативных сетях и внутренних механизмах спецслужбы. Бэлан был задержан в сентябре 2025 года в аэропорту Тимишоары (Румыния). По версии следствия, с 2024 года он проводил в Будапеште встречи с представителями КГБ Белоруссии, передавая им секретные сведения за вознаграждение. В середине апреля суд в Кишиневе заочно приговорил его к 1,5 годам лишения свободы за разглашение гостайны, после чего он был экстрадирован из Румынии в Молдавию.

Обмен, который власти Молдавии преподнесли как успешное возвращение двух действующих офицеров СИБ, вызвал жесткую критику оппозиции. Партия требует расследования и публикации всех деталей сделки. Ситуация обостряется тем, что Бэлан, обладая секретной информацией, теперь оказался на территории России или Белоруссии. Это наносит непоправимый ущерб национальной безопасности Молдавии. Убеждены оппозиционеры.