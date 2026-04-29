Мадьяр идет за деньгами — Венгрия пытается вернуть 10 млрд евро

Politico пишет, что лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен добиваться разблокировки около 10 млрд евро, предназначенных для страны в рамках восстановления после пандемии.

Встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запланирована на 29 апреля. Также Мадьяр проведет переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Как отмечают источники, контакты рассматриваются как сигнал готовности Брюсселя к диалогу на фоне заявленного отхода Мадьяра от курса предыдущего руководства.

Financial Times сообщает, что одной из тем обсуждения станет возможность изменить механизм распределения средств. Ранее рассматривалась идея направить часть финансирования через национальные институты развития, однако этот вариант не получил поддержки.

Переговоры рассматриваются как проверка готовности нового лидера к сотрудничеству с Евросоюзом, с которым у прежних властей Венгрии длительное время сохранялись разногласия.

По данным источников, Еврокомиссия может рассмотреть продление сроков выделения средств при условии выполнения требований, связанных с верховенством права, борьбой с коррупцией и реформой судебной системы.

Ранее Венгрия не выполнила ряд условий, включая комплекс мер по противодействию коррупции. Теперь Мадьяр рассчитывает пересмотреть часть требований, чтобы ускорить получение финансирования.

Евросоюз ранее замораживал значительные суммы для Венгрии, однако впоследствии часть средств была разблокирована после выполнения отдельных условий.