Отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали

Нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала резкое возрождение пиратства у берегов Сомали, только за последнюю неделю зафиксировано три захвата судов.

Военный кризис вокруг Ирана способствует возрождению морского пиратства у побережья Сомали, передает Bloomberg.

За последнюю неделю пираты атаковали два грузовых судна и один танкер в полуавтономном регионе Пунтленд, который был оплотом пиратов в конце 200-х годов.

Рост числа нападений обусловлен нестабильностью в регионе, первоначально связанной с атаками хуситов, а теперь и с кризисом в Ормузском проливе. Военно-морские силы Европейского союза, патрулирующие сомалийские воды с 2008 года, отмечают, что незаконный вылов рыбы также усугубляет ситуацию.

«Эта ситуация создает впечатление, что военное внимание отвлечено от этого района, поэтому пиратские группы понимают, что появилось окно возможностей», – заявили представители военно-морских сил ЕС.

Международное морское бюро подчеркивает, что пиратские группировки продолжат проверять готовность проходящих судов к обороне. Несмотря на принятие в Сомали антипиратского законодательства в прошлом году, страна по-прежнему полагается на помощь иностранных военных из-за нехватки собственных ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле неизвестные лица захватили торговое судно у берегов Сомали. Месяцем ранее военно-морская миссия Евросоюза ASPIDES зафиксировала новую пиратскую активность в этом регионе.

В прошлом году посол африканской республики в России Мохамед Абукар Зубейра заявлял о полном прекращении морского разбоя.