Майя Санду вновь заговорила о евроинтеграции

Президент Молдавии Майя Санду полагает, что слияние с Румынией позволит Кишинёву быстрее оказаться в Евросоюзе. Кроме того, она допустила, что ради вступления в ЕС Молдавия может закрыть глаза на проблему Приднестровья и вступить в союз без республики. Однако в Брюсселе иначе смотрят на ситуацию и требуют решить территориальный вопрос перед евроинтеграцией.

Ранее Кишинёв также заявил о выходе из СНГ. По мнению экспертов, очередные заявления Санду направлены на манипуляцию общественным мнением в Молдавии с целью легитимизировать возможную аннексию республики. Кроме того, по словам аналитиков, политика Кишинёва может свидетельствовать и о подготовке к возможной провокации в адрес России.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью французскому изданию Le Monde заявила, что интеграция с Румынией приблизит республику к членству в Евросоюзе.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — приводит слова Санду ТАСС.

Как отметила президент Молдавии в интервью французской прессе, Кишинёв рассчитывает завершить процесс вступления в Евросоюз к 2030 году. По словам Санду, молдавское правительство активно работает над тем, чтобы уложиться в срок.

Напомним, курс на евроинтеграцию был провозглашён Санду в качестве «самой реалистичной стратегии выживания и развития Республики Молдова как части свободного мира».

После избрания на пост президента республики Санду последовательно проводила проевропейскую политику, в том числе не единожды высказывала идею об объединении с Румынией для упрощения и ускорения процедуры вхождения в ЕС.

Как заявил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов, в интервью Le Monde Санду в очередной раз напомнила главный приоритет своей политики.

«Санду с момента прихода во власть, с момента своей первой избирательной кампании, подчёркивала, что она гражданка Румынии и что её целью является включение Республики Молдова в состав Румынии», — отметил эксперт.

Тупиковая ситуация

Напомним, с 2024 года Молдавия наравне с Украиной является страной-кандидатом ЕС, однако на данный момент процесс получения членства находится на паузе.

Дело в том, что заявка Молдавии на вступление в Евросоюз рассматривается вместе с украинской. Будапешт выступает против членства Киева в ЕС и таким образом одновременно блокирует и вхождение в объединение Кишинёва.

На фоне этого Санду заявила Le Monde, что рассчитывает на пересмотр позиции Венгрии после прошедших 12 апреля в стране парламентских выборов и поражения Виктора Орбана.

Кроме того, лидер Молдавии допустила, что евроинтеграция может произойти без Приднестровья, переговоры о статусе которого были заморожены более пяти лет назад.

Как отметил глава МИД республики Виталий Игнатьев, саботируя мирное урегулирование, Кишинёв своими же руками закрыл себе путь в ЕС.

«(Идея евроинтеграции. — RT) упёрлась в тупик. Они сами завели ситуацию в тупик, потому что есть неурегулированный конфликт с Приднестровьем на протяжении 35 лет. За эти годы Молдова не справилась с задачей добиться урегулирования. Она, наоборот, подрывала этот механизм, максимально разогревая конфликт, создавая новые проблемные зоны и умножая количество проблем, как снежный ком», — заявил дипломат в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

Аналогичной позиции придерживаются и в Брюсселе. Ранее в декабре 2025 года глава миссии ЕС в Кишинёве Ивона Пьорко подчеркнула невозможность вступления Молдавии в ЕС по частям и необходимость добиться разрешения спора с Приднестровьем.

«Есть только одна Республика Молдова, и мы ведём переговоры об интеграции с Республикой Молдова. Поддерживаем усилия по реинтеграции и ждём, что правительство будет более решительным в данном направлении», — заявила Пьорко в эфире TV 8.

Она ещё раз напомнила, что пока о перспективах получения республикой членства в ЕС говорить рано и властям предстоит масштабная работа по реформированию страны.

«Иногда я снова читаю заголовки, в которых говорится, что Молдова уже сделала всё и заблокирована одним из государств-членов, или что Украина заблокирована. Нет, Молдова ещё не сделала всё. Мы только в начале пути», — приводит слова дипломата ТАСС.

Разрыв связей

Между тем в Кишинёве полагают, что одним из шагов, способных приблизить евроинтеграцию, является выход республики из состава СНГ.

Напомним, в марте 2026 года молдавский кабмин одобрил денонсацию ключевых документов СНГ и запустил процедуру выхода страны из объединения.

Затем, в апреле, Кишинёв направил в секретариат СНГ в Минске официальное уведомление о решении страны покинуть организацию. Об этом 15 апреля сообщил вице-премьер, глава МИД Молдовы Михай Попшой.

«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Как уточнил Попшой,процедура завершится 8 апреля 2027 года.

На этом фоне бывший лидер Молдавии, глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обратил внимание, что республике было бы целесообразнее поддерживать отношения и с Востоком, и с Западом.

«Молдова должна вести диалог со всеми, опираясь на собственные интересы и приоритеты. Никто, кроме нас самих, не решит наши проблемы, а это возможно только тогда, когда в центре политики стоят страна и её граждане. Мы должны быть не прозападными и не провосточными — мы должны быть промолдавскими», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Опрошенные RT эксперты также обратили внимание, что разрыв связей между Молдавией и СНГ может обернуться для республики негативными последствиями.

Силовой сценарий

На фоне очередных заявлений Майи Санду аналитики сошлись во мнении, что фактические действия Кишинёва не способствуют реализации озвученных планов по вступлению страны в ЕС до 2030 года.

В беседе с RT главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова подчеркнула, что пока не будет решён внутренний конфликт с Приднестровьем, остальные действия правительства, по сути, бесполезны.

«Это хотелки молдавского режима. На самом деле никаких реальных предпосылок к тому, чтобы это случилось в указанные Кишинёвом сроки, нет. Необходимые для евроинтеграции требования не выполнены. Тот факт, что Брюссель напоминает о Приднестровье, означает, что и там принять Молдавию в её нынешнем состоянии не готовы», — подчеркнула эксперт.

Харитонова также предположила, что подсвечивание темы слияния Молдавии и Румынии направлено на манипуляцию общественным мнением с целью подготовки почвы для возможного референдума.

«Этот вариант рассматривается на данный момент как один из наиболее реальных способов европейской интеграции Молдавии. Несмотря на то, что подавляющее большинство молдован к такому не готовы и не желают становиться румынами. Поэтому нынешний политический режим будет и далее продолжать эту тему подсвечивать, влиять на социум», — заявила Харитонова.

Слова эксперта подтверждают и результаты исследований. Так, согласно результатам опроса, проведённого молдавским исследовательским центром IMAS в декабре 2025 года, за присоединение к Румынии готовы проголосовать лишь 29% респондентов.

Аналогичная картина наблюдается и по вопросу Приднестровья. 56% опрошенных считают, что евроинтеграция Кишинёва должна произойти вместе с Тирасполем.

В свою очередь, Евгений Семибратов обратил внимание, что постоянное упоминание 2030 года, принципиальное нежелание договариваться с Приднестровьем и форсирование процесса евроинтеграции любыми способами может говорить о планах использовать Молдавию как буфер в возможном конфликте между Европой и Россией.