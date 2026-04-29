Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Европейского союза (ЕС) с энергокризисом.

«Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом», — написал Дмитриев.

На приложенном видео запечатлен каратист, который разбивает об голову кирпич, тем самым отправив себя в нокаут.

Ранее сообщалось, что ЕС с 25 апреля ввел новый запрет против российского сжиженного природного газа (СПГ) — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.