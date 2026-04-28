Террорист Брейвик сменил имя на самое распространенное в Норвегии

Террорист Андерс Брейвик, осужденный за массовое убийство в Норвегии, вновь изменил свои фамилию и имя, выбрав наиболее популярное сочетание.

Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий срок за убийство 77 человек в 2011 году, сменил имя на Яна Йохансена. Новое имя и фамилию утвердили в Национальном реестре, отмечает норвежская пресса. Это сочетание считается самым распространенным в стране, передают «Вести».

В 2017 году Брейвик уже менял имя на Фьотольфа Хансена, а с 2025 года был известен как Фар Скальдигриммр Раускьельдр ав Нортрики. Смена имени произошла на фоне новой попытки получить условно-досрочное освобождение.

Aftenposten сообщает, что в 2024 году была представлена новая экспертная оценка психического здоровья Брейвика. Эксперты пришли к выводу, что у 45-летнего заключенного нет психотических расстройств. В суде подчеркивалось, что Брейвику нельзя полностью доверять, и его заявления вызывают сомнения.

Напомним, в 2011 году Андерс Брейвик совершил мощный взрыв в Осло. Затем преступник расстрелял подростков в летнем лагере на острове Утейа.

Были убиты 77 человек, более 150 получили ранения. Брейвика приговорили к 21 году заключения.