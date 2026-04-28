Президент США Дональд Трамп в соцсети Германии Фридриха Мерца, комментируя его подход к иранской ядерной программе.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках», — заявил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что его администрация делает в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать давно. Он добавил: «Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо — и в экономике, и во всем остальном!»

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.