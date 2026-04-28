Трамп резко раскритиковал Мерца

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резких высказываний в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Мерц посетил несколько престижных гимназий и колледжей Германии, рассказал учащимся о международной повестке.

В частности, глава правительства заметил, что конфликт на Ближнем Востоке может растянуться на несколько месяцев. Он пояснил, что США слишком небрежно отнеслись к проведению кампании, а в дальнейшем — и переговоров.

«Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит», — отметил Трамп.

Президент пояснил, что Мерц не разбирается и во внутренней политике страны. Он добавил, что текущие экономические и социальные трудности ФРГ напрямую связаны с недальновидностью политики канцлера.