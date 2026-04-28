Трамп заявил о «коллапсе» Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана находятся «в состоянии «коллапса». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Тегеран сам признал такое положение. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Иран попросил США как можно быстрее прекратить блокаду Ормузского пролива.

«Иран только что сообщил нам, что находится в состоянии “коллапса”. Они хотят, чтобы мы как можно скорее “открыли Ормузский пролив”, пока они пытаются разобраться с ситуацией с руководством (и я верю, что им это удастся!)», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет.