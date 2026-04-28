МИД Украины вручил ноту протеста израильскому послу

Министерство иностранных дел Украины, как сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, вручило ноту протеста послу Израиля в Киеве.

28 апреля в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Израиля, которому вручена нота протеста, сообщается на сайте МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что посол Израиля вызван для вручения ему ноты протеста. Причиной, по его словам, стало якобы прибытие в порт Хайфы еще одного (второго) судна с российским зерном. Сибига добавил, что Киев уже направлял запрос о предыдущем судне, но Тель-Авив оставил его без внимания.

В свою очередь, израильская сторона в лице главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара считает необоснованными претензии Украины по поводу судов с зерном, прибывших в Хайфу. Израильский министр потребовал от Киева предоставить веские доказательства, а не подменять дипломатию публикациями в соцсетях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать спор между Украиной и Израилем, выразив мнение, что стороны сами должны разобраться друг с другом.