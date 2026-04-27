Дмитриев заявил, что Евросоюз ждет крах

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз (ЕС) ждет крах. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Дмитриева, это случится из-за «высокомерия». Таким образом он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что США подвергаются «унижению» со стороны Ирана. Как заявил Дмитриев, слова Мерца могут внести еще больший раскол в отношения между США и Евросоюзом.

«Высокомерие ЕС приведет к его краху», — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что Евросоюз проиграл Китаю в санкционной войне.