Трамп выступит с заявлением по Ирану

Вашингтон обсуждает предложение Тегерана о проведении многоэтапных переговоров, разграничении ключевых вопросов, вызывающих озабоченности у сторон, рассказала на традиционном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник утром, 27 апреля, западные массмедиа сообщили, что Иран через посредников в Пакистане предложил Соединенным Штатам формулу прекращения войны и открытия Ормузского пролива.

Авторы публикаций заметили, что иранский «трехступенчатый план урегулирования» предполагает завершение военных действий, обсуждение будущего Ормузского пролива.

Кроме того, документ предусматривает, что дискуссия о судьбе иранской атомной программы будет отложена с тем, чтобы обсудить ее на последующих встречах.

Журналисты попросили представителя Белого дома раскрыть, какой ответ дал Вашингтон на инициативу Тегерана.

«Однако это предложение было обсуждено. Я не хочу опережать президента или его команду по национальной безопасности», — заметила Левитт.

По ее словам, нельзя сказать, что президент США Дональд Трамп и его соратники обсуждают это, думают принять предложение. Вместе с тем, добавила она, с документом ознакомились.

Пресс-секретарь констатировала, что американский лидер в ближайшее время выскажет свою точку зрения по вопросу Ирана, конкретизирует позицию США по предложению иранской стороны.