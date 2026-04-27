$74.8187.88

НАТО может отказаться от ежегодных саммитов

Газета.Ruиещё 3

НАТО на фоне роста напряженности между США и странами Европы может отказаться от проведения ежегодных саммитов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

© Global Look Press
"Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от ежегодных саммитов. Такой шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания у власти", - говорится в публикации.

Как уточняет агентство, администрация главы Белого дома неоднократно резко критиковала многих членов оборонного альянса, в последнее время упрекая некоторых в недостаточном содействии военным операциям США против Ирана.

22 апреля издание Politico написало, что в Вашингтоне распределили союзников по НАТО на "образцовых" и "плохих".

1 апреля Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из Североатлантического альянса. Причиной послужил отказ блока оказать Вашингтону поддержку в рамках военной операции против Тегерана. Глава государства назвал НАТО "бумажным тигром" и подчеркнул, что этот факт известен и президенту России Владимиру Путину.