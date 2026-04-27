Глава МИД Ирана поблагодарил Путина

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Тегерана. Его слова передает РИА Новости.

«Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран», — сказал глава иранского МИД.

Аракчи подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией носят стратегический характер на самом высоком уровне и будут укрепляться в дальнейшем.

Ранее Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Он также попросил Аракчи передать ему пожелания благополучия и всего доброго.