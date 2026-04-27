Страны Балтии выполнили «ультиматум Путина»

Действие стран Прибалтики в ходе украинских атак на Северо-Западный федеральный округ России можно считать прецедентом выполнения «ультиматума Путина». Об этом заявил в своей статье для РИА Новости политолог, журналист-международник Александр Носович.

Ранее был совершен ряд атак на Ленинградскую область, в том числе на порт в Усть-Луге. При этом были зафиксированы падения украинских дронов в Литве, Латвии и Эстонии. Российские официальные лица предупредили, что из-за беспилотников Вооруженных сил Украины может пострадать инфраструктура в странах Балтии.

Александр Носович обратил внимание на то, что прибалтийские власти «сразу дружно с возмущением отвергли допущение, что они открыли ВСУ свое небо для атак по России», заявили, что дроны именно украинские, и «без обычной для них истерики» выслушали предупреждения Москвы.

Страны Балтии могут помочь в разминировании Ормузского пролива

«Постепенно удары по порту Усть-Луги стихли. Зато случился первый в истории публичный конфликт режима Владимира Зеленского с его прибалтийскими союзниками», — констатировал он.

Такие действия Литвы, Латвии и Эстонии, по мнению журналиста, связаны с тем, что их непублично предупредили о риске переноса военных действий на их территорию.

«Оказалось, что воевать самим и на своей земле прибалтийские власти не хотят до такой степени, что способны действовать в интересах России. Оказалось, что заставить их уважать эти интересы очень просто. Цена подрыва российской безопасности — война», — заметил Александр Носович.

Таким образом, поведение стран Прибалтики можно считать выполнением «ультиматума Путина». Так в западной публицистике были названы предложения Москвы конца 2021 года о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Западом, констатировал политолог.

Напомним, что в 2021 году США и НАТО фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины.