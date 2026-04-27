Ким Чен Ын: армия и народ России обязательно одержат победу

КНДР будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщило агентство ЦТАК.

По словам председателя, армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе. Ким Чен Ын напомнил, что именно год назад совместные усилия освободили Курскую область.

Лидер КНДР отметил, что рад возможности вместе с российскими коллегами делать священное дело для вечного прославления истории совместной борьбы.

Председатель государственных дел КНДР выразил признательность руководству России за искренние усилия по развитию союзнических отношений между двумя странами. Обе стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.