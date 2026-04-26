Иран задержал корабли, связанные с Израилем

Военно-морские силы КСИР задержали в Ормузском проливе два корабля, связанных с Израилем. Они пытались скрытно пройти через пролив и нарушали морское право, сообщает агентство IRNA.

В КСИР заявили, что системы умного наблюдения, установленные для наблюдения за Ормузским проливом, зафиксировали два судна-нарушителя. После этого на перехват вышли катера исламской революционной гвардии.

«Обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом "MSC FRANCESCA", а также "EPAMINODES", которые пытались скрытно выйти из пролива», — сказано в сообщении.

В Тегеране заявили, что у задержанных судов не было разрешения, они неоднократно нарушили морское право и создали помехи навигационному оборудованию.

Ране аналитики признали, что тактика Ирана заставляет Вашингтон играть в «морские шахматы» с непредсказуемым противником.