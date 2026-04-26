США перестали выдавать грин-карты критикам Израиля

Майк Габриелян

Власти США ввели новые требования для получения грин-карты — документа, который позволяет легально жить в США и «обрести путь к гражданству». Если претенденты критиковали политику Израиля в соцсетях или участвовали в пропалестинских митингах, им откажут в пребывании в Штатах. Нововведения уже вызвали протесты, пишет The New York Times.

США перестали выдавать грин-карты критикам Израиля
Издание ссылается на служебные инструкции Министерства внутренней безопасности. Эти внутренние документы ранее не публиковались.

Из них следует, что Белый дом включил критику Израиля в «потенциально дисквалифицирующие факторы». В качестве примера приведен пост в соцсетях со словами «Остановите израильский террор в Палестине» и изображением зачёркнутого израильского флага. Автор поста не получит грин-карту.

«Согласно новым указаниям администрации Трампа, иммигрантам теперь можно отказать в грин-карте за выражение политических взглядов. Это участие в пропалестинских студенческих протестах, публикация критики Израиля в социальных сетях и осквернение американского флага», — пишет The New York Times.

Материалы были распространены в прошлом месяце среди офицеров Службы гражданства и иммиграции США (U.S.C.I.S.), которая является частью Министерства внутренней безопасности и занимается грин-картами.

Эта служба при президенте Трампе превратилась в «ещё одну шестерёнку в машине депортации», пишет издание.

Критики подхода Трампа утверждают, что его администрация стремится ограничить легитимное политическое высказывание и смешивает оппозицию израильскому правительству с антисемитизмом. Такие идеологические проверки противоречат законам США.

Представители администрации заявили, что защищают «американские ценности».

«Если вы ненавидите Америку, вам не стоит жить в ней», — сказал Зак Калер, представитель U.S.C.I.S.