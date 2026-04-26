США перестали выдавать грин-карты критикам Израиля

Власти США ввели новые требования для получения грин-карты — документа, который позволяет легально жить в США и «обрести путь к гражданству». Если претенденты критиковали политику Израиля в соцсетях или участвовали в пропалестинских митингах, им откажут в пребывании в Штатах. Нововведения уже вызвали протесты, пишет The New York Times.

Издание ссылается на служебные инструкции Министерства внутренней безопасности. Эти внутренние документы ранее не публиковались.

Из них следует, что Белый дом включил критику Израиля в «потенциально дисквалифицирующие факторы». В качестве примера приведен пост в соцсетях со словами «Остановите израильский террор в Палестине» и изображением зачёркнутого израильского флага. Автор поста не получит грин-карту.

«Согласно новым указаниям администрации Трампа, иммигрантам теперь можно отказать в грин-карте за выражение политических взглядов. Это участие в пропалестинских студенческих протестах, публикация критики Израиля в социальных сетях и осквернение американского флага», — пишет The New York Times.

Материалы были распространены в прошлом месяце среди офицеров Службы гражданства и иммиграции США (U.S.C.I.S.), которая является частью Министерства внутренней безопасности и занимается грин-картами.

Эта служба при президенте Трампе превратилась в «ещё одну шестерёнку в машине депортации», пишет издание.

Критики подхода Трампа утверждают, что его администрация стремится ограничить легитимное политическое высказывание и смешивает оппозицию израильскому правительству с антисемитизмом. Такие идеологические проверки противоречат законам США.

Представители администрации заявили, что защищают «американские ценности».