Папа Римский осудил решение США

Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключенных и призвал отменить высшую меру наказания. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан, сохраняя при этом возможность искупления для осужденных за тяжкие преступления.

«Право на жизнь — это сама основа всех остальных прав человека. Только когда общество защищает святость человеческой жизни, оно процветает и достигает благополучия», — сказал Папа Римский.

Ранее президент США Дональд Трамп попробовал объяснить Папе Римскому Льву XIV необходимость воевать с Ираном. По словам хозяина Белого дома, появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков.