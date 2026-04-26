В Израиле прошли акции протеста против Нетаньяху

В нескольких городах Израиля прошли акции протеста против правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета Haaretz.

В частности, в Тель-Авиве демонстранты праздновали поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считавшегося одним из союзников Нетаньяху. Около 250 человек прошли маршем от посольства европейской страны к площади перед театром Хабима в центре столицы Израиля, где присоединились к антиправительственному митингу, участниками которого стали более 2000 демонстрантов.

Также акции протеста прошли в Беэр-Шеве, Хайфе и Иерусалиме, где манифестация завершилась столкновением с полицией. Два человека были задержаны.

Ранее стало известно, что спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф призвал Вашингтон отказаться от политики «Израиль прежде всего». Он, в частности, заявил, что США следует соблюдать договоренности, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.