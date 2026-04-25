В Мали произошла попытка госпереворота

В Мали, как пишут Известия, произошла попытка военного переворота: вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице страны Бамако и других городах. Как сообщают местные и международные СМИ, бои идут одновременно в нескольких регионах. Наибольшую тревогу вызывают взрывы в районе военной базы Кати, расположенной недалеко от столицы, а также перестрелки у международного аэропорта Модибо Кейта. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.

Генштаб Вооруженных сил Мали квалифицировал произошедшее как действия террористических групп и подчеркнул, что ситуация в Бамако находится под контролем армии. По данным источников, к атакам причастна джихадистская группировка, а также сепаратисты FLA. В столице перекрыты дороги, выставлены блокпосты, проводится проверка транспорта. Посольство США призвало своих граждан не покидать дома в связи со стрельбой и взрывами.

Ситуация усугубляется тем, что значительная часть севера и востока страны давно находится вне контроля правительства, которое с 2020 года возглавляет генерал Ассими Гоита. Военная хунта пришла к власти пообещав покончить с терроризмом и влиянием Франции, однако добиться стабильности не удалось. Некоторые эксперты не исключают, что нынешняя попытка переворота может быть инспирирована французскими спецслужбами, недовольными потерей влияния в регионе, хотя официального подтверждения этому нет.

Сегодняшние события, как отмечают Известия, стали одними из крупнейших скоординированных нападений в Мали за последние годы. Они разворачиваются на фоне общего роста нестабильности в регионе Сахеля, где с 2020 года произошло более десяти военных переворотов. Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо, объединившиеся в Конфедерацию государств Сахеля и сделавшие ставку на сотрудничество с Россией, вновь оказались перед вызовом, способным пошатнуть их суверенитет.

