Экс-генсек НАТО призвал две страны возглавить оборону Европы

Британия и Франция должны возглавить оборону Европы без помощи США. К этому призвал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет The Telegraph.

По его словам, необходимо укрепить европейскую составляющую блока НАТО, который остается краеугольным камнем европейской и североатлантической безопасности.

«В будущем можно будет обсуждать множество интересных структур, позволяющих Европе самостоятельно управлять своей судьбой, но сейчас нам нужна "коалиция желающих", в состав которой войдет новый орган принятия решений», — считает Расмуссен.

При этом он подчеркнул, что объединение должно не заменять Североатлантический альянс, а работать вместе с ним.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса. Как выяснили журналисты, Белый дом ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну против Ирана.