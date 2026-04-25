Лукашенко сделал заявление по Сирии

Белоруссия поддерживает хорошие отношения с властями Сирии и готова к оказанию ей помощи. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

25 апреля глава Белоруссии посетит акушерско-гинекологический корпус центральной районной больницы в Петриковском районе Гомельской области, которым уже 11 лет заведует уроженец Сирии Бахлаван Мухамад Фади. Как стало известно, мужчина получил белорусское гражданство и живет в стране с женой и тремя детьми.

«Ни в коем случае в Сирию не отпускать. Понимаем, что им там помощь нужна, и мы готовы, — заявил во время беседы с врачом Лукашенко. — Мы всегда готовы оказывать [помощь]. Особенно старые власти [Сирии], да и новые, мы в нормальных отношениях. Надо помогать им, но туда мы тебя уже не отпустим».

В декабре 2024 года Лукашенко отказался называть экс-главу Сирии Башара Асада диктатором. По словам белорусского лидера, у них добрые отношения, кроме того, он был знаком с отцом Асада Хафезом.

До этого Лукашенко назвал уход Асада с поста сирийского лидера уроком для Белоруссии. Он также заявлял, что события в Сирии — это только начало, и теперь начнется борьба за власть среди основных мировых игроков.