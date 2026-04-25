Нетаньяху рассказал о лечении от рака простаты

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что прошел лечение от выявленного на ранней стадии рака предстательной железы. Подробности он сообщил в соцсети X.

«Во-первых, слава Богу, я здоров. Во-вторых, я в отличной физической форме», — говорится в сообщении.

По словам 77-летнего политика, когда ему поставили медицинский диагноз «злокачественное новообразование», он решил немедленно пройти курс лечения. Он пояснил, что отложил раскрытие своего заболевания, чтобы избежать использования этого факта против Израиля в ходе войны с Ираном.

Ранее канцелярия израильского премьера опубликовала медицинский отчет, в котором говорилось, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после излечения находился под регулярным медицинским наблюдением.