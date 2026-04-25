$75.5388.28

Макрон объявил врагами Европы лидеров США, России и Китая

Московский Комсомолец

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Греции, что лидеры США, России и КитаяДональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — являются яростными противниками Европы. Об этом сообщает France24. По его словам, сейчас уникальный момент, когда эти президенты активно противостоят европейскому союзу.

Макрон объявил врагами Европы Путина, Си Цзиньпина и Трампа
© Global Look Press

Макрон отметил, что несмотря на оппозицию, Трамп остаётся союзником Европы, хотя и не всегда надёжным и предсказуемым партнёром. Французский лидер подчеркнул важность не недооценивать эту сложную ситуацию и использовать её как шанс для Европы.

Президент Франции призвал Европу проявить инициативу и укрепить свою самостоятельную роль в вопросах безопасности. Он считает, что полагаться только на НАТО недостаточно для решения всех задач, стоящих перед Европейским союзом.

Макрон призвал Европу «проснуться»

Макрон подчеркнул необходимость развития собственных оборонных и политических механизмов в Евросоюзе. Это позволит Европе быть более независимой и эффективной в защите своих интересов.