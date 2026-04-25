Макрон объявил врагами Европы Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Греции, что лидеры США, России и Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — являются яростными противниками Европы. Об этом сообщает France24. По его словам, сейчас уникальный момент, когда эти президенты активно противостоят европейскому союзу.

Макрон отметил, что несмотря на оппозицию, Трамп остаётся союзником Европы, хотя и не всегда надёжным и предсказуемым партнёром. Французский лидер подчеркнул важность не недооценивать эту сложную ситуацию и использовать её как шанс для Европы.

Президент Франции призвал Европу проявить инициативу и укрепить свою самостоятельную роль в вопросах безопасности. Он считает, что полагаться только на НАТО недостаточно для решения всех задач, стоящих перед Европейским союзом.

Макрон подчеркнул необходимость развития собственных оборонных и политических механизмов в Евросоюзе. Это позволит Европе быть более независимой и эффективной в защите своих интересов.