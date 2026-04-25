Макрон призвал Европу «проснуться»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы «проснуться». Об этом он заявил в ходе выступления в Афинах, трансляция доступна на YouTube.

По словам французского лидера, наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию.

«Это подходящее время для нас, чтобы проснуться», — сказал Макрон.

Макрон назвал США ненадежным союзником

Ранее президент Франции заявил, что США уже не такой надежный союзник, каким они были раньше. Он отметил, что ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон «союзником, на которого можно положиться».