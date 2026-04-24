Сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца договориться с президентом России Владимиром Путиным о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ostdeutsche Allgemeine.

По словам Шульце, Мерц должен лично позвонить Путину и провести соответствующие переговоры. При этом, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки казахстанской нефти в Германию будут направляться в обход «Дружбы».

«Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать. Мерц должен договориться с президентом России о новом контракте на поставку нефти», — заявил Шульце.

Политик также добавил, что сегодня Германия нуждается в недорогой нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

