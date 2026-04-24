В Иране опровергли переговоры с США
Иран не планирует вести переговоры с США в Пакистане. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«В настоящее время никаких переговоров с американцами нет. Визит [главы МИД Ирана Аббаса] Аракчи в Исламабад связан не с переговорами с американцами, а с обсуждением с пакистанской стороной иранских соображений относительно окончания войны», — указано в сообщении.
Агентство привело слова Аракчи, который сообщил, что целью его поездок в Пакистан являются не переговоры с США, а консультации с партнерами по двусторонним вопросам.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для возобновления переговоров с Ираном.