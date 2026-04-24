США предложили Ирану выбор

Иран может сделать мудрый выбор и сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Sky News.

«Выбирайте мудро за столом переговоров. Все, что им [Ирану] нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия осмысленным и поддающимся проверке образом. Иначе они могут увидеть, как хрупкое экономическое положение их режима рушится под неумолимым давлением американской мощи», — сказал он.

Американским войскам в Иране приказали действовать с «максимальной жестокостью»

По словам главы американского военного ведомства, Иран никогда не получит ядерную бомбу. Он также повторил слова президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что при блокаде Ормузского пролива время не на их стороне.

Ранее Хегсет заявил, что армия США должна получать Нобелевскую премию мира каждый год. Он подчеркнул, что ВС США являются гарантом безопасности не только Соединенных Штатов, но и множества людей в мире.