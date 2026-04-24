Волшебные $90 млрд, которые не надо будет отдавать

Подписав все необходимые бумаги о выделении Украине кредита в 90 млрд евро, чиновники ЕС сразу, по понятным причинам, перешли к психотерапии. Пресс-служба Совета Евросоюза выступила с разъяснениями в том духе, что это кредит не то что другие, он волшебный. Потому что его якобы не придется отдавать ни украинцам, ни гражданам стран ЕС. Подразумевается, что погасить его можно будет из арестованных в Европе средств РФ.

Почему сразу оттуда не взяли? Потому что прикинули, какой ущерб понесут из-за ответных конфискаций активов в юрисдикции РФ. И все же теперь было решено просто всех обмануть, заявив, что в этой схеме что-то может измениться через год-два: как говорится, или шах умрет, или ишак. А граждане ЕС расплачиваться за решения руководства Евросоюза не будут.

Что касается терапевтического эффекта для граждан Украины, он еще более сомнителен. Кроме прочего, только официальный дефицит бюджета страны обязан составить в 2026 году около 50 млрд долларов, закрывать его собираются 30 млрд евро из кредита ЕС, которые не все отдадут в этом году, да шматками кредита МВФ.

Об аудитории, на которую рассчитаны брюссельские сказки, мы спросили у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

- На кого рассчитано это коммюнике Совета ЕС, что никому ничего не придётся платить? Больше на украинскую аудиторию или на европейскую?

- Больше, похоже, на украинскую. Потому что когда эти деньги передаются, они вроде передаются в кредит, который надо будет отдавать. Но там сделала оговорка: "Да, надо будет отдавать из тех денег, которые Украина получит с России в виде репараций".

Но она в виде репараций ничего не получит, это понятно. Значит, это, прежде всего, для украинских граждан, что вам, мол, не надо будет платить, Россия за вас заплатит, всё нормально. А с другой стороны, это, конечно, и для граждан ЕС. Это, мол, не подарок, это американцы дарили что-то, а мы ничего не отдаём, мы только даём в кредит. Кредит мы взыщем.

Поэтому я бы сказал, в большей степени, наверное, всё-таки для украинских граждан, но и для европейских тоже.

Европейская «фата моргана»: 90 миллиардов евро в счёт «репараций с России»

- Понятно, что из суммы 90 млрд евро 60 млрд ЕС оставляют у себя, в своём ВПК. Какие принципиальные задачи украинское государство в нынешнем его виде может решить на оставшиеся 30 млрд?

- Пожить ещё. Они же живут-то не за счёт каких-то доходов. Они живут за счёт кредитов. И вот за счёт этих кредитов они и будут поддерживать существование нынешнего украинского государства. Конечно, с определённым процентом, который за труды должны получить там хорошие правильные люди.

- То есть речь не идёт о решении принципиальных каких-то задач, а только об избежании каких-то сиюминутных проблем...

- Совершенно верно, потому что без внешней подпитки Украина давно, так сказать, сводит свой бюджет с огромным дефицитом.

- Риторический почти вопрос: что они будут делать, когда они проедят и это? Потому что Европа больше им дать не сможет, Штаты принципиально отказались. Дальше-то что?

- Риторический, потому что сейчас как-то вышло из моды, к сожалению, в соответствии с обстоятельствами нашей нынешней жизни, загадывать больше чем на год вперёд. Да и на год-то трудно загадать, учитывая вулканический темперамент некоторых политических руководителей за океаном.