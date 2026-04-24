Туск обрадовался отсутствию "русских" на одном мероприятии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рад отсутствию «русских» на заседании Европейского совета на Кипре. Об этом он написал в соцсети X.

«Заседание Европейского совета. Впервые за многие годы в зале нет русских. Огромное облегчение», — отметил польский премьер.

Под «русскими» политик имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно обвинялся европейскими коллегами в пророссийской линии и пропустил саммит из-за поражения на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля 2026 года. Правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, находившаяся у власти 16 лет, потерпела сокрушительное поражение. Победу одержала оппозиционная проевропейская партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра.

Орбан и его союзники давно раздражали Брюссель, систематически блокируя или затягивая ключевые решения ЕС по военной помощи Украине и антироссийским санкциям. За несколько недель до выборов разразился крупный скандал: СМИ опубликовали записи переговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым, что вызвало обвинения в шпионаже и «русском следе».