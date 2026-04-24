Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможной приостановке членства Испании в НАТО из-за ее позиции по Ирану.

О соответствующих планах Пентагона ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Отмечалось, что в США обсуждают варианты наказания союзников США по НАТО, которые не поддержали американские войска в войне с Ираном, включая приостановку членства Испании в альянсе.

Эксперт выразил мнение, что угроза приостановки членства Испании в НАТО — скорее инструмент давления, чем реальный план действий.

Это всего лишь рычаг давления: нам демонстрируют готовность исключить кого‑то из НАТО из‑за определённой позиции — сделать «козлом отпущения». Но до реальных действий в этом направлении, думаю, дело не дойдёт. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Испания не занимает ключевое положение в стратегии НАТО — её географическое расположение и роль в альянсе существенно уступают другим странам, добавил специалист.

«Испания не играет ключевой роли в НАТО. Главные элементы альянса — Восточная и Северная Европа, а также Турция с одной из самых мощных армий в блоке. Всё это ориентировано на сдерживание России. Испания же находится на другом конце Европы и никогда не была в приоритете», — сказал он.

По мнению Блохина, подобные угрозы носят информационно‑психологический характер: их цель — дисциплинировать союзников и повысить их лояльность к США.

«Речь идёт об информационно‑психологическом давлении: США хотят дисциплинировать союзников, чтобы те были более лояльны. Но реальных шагов, скорее всего, здесь не последует», — заявил эксперт.

Напряжённость в НАТО политолог связал не столько с конфликтом вокруг Ирана, сколько с политикой американского лидера Дональда Трампа и его стремлением добиться абсолютной лояльности союзников.

«Раскол в НАТО вызван не Ираном, а позицией Трампа — по Ирану, Украине и другим вопросам. Он добивается, чтобы союзники безоговорочно следовали курсу США, но они не готовы принимать его решения. Тем не менее исключать какую‑либо страну альянс в обозримой перспективе Трамп не станет», — считает аналитик.

Разногласия между США и отдельными странами НАТО (например, Великобританией и Германией) носят временный характер и могут сгладиться после смены администрации в Вашингтоне, добавил он.

Страна ЕС приняла решение по вопросу выхода из НАТО

«Великобритания связана с США особыми отношениями — если сейчас у неё не получается найти общий язык с Трампом, ситуация может измениться после его ухода. Аналогично с Германией: несмотря на разногласия с Трампом, там сосредоточено больше всего американских войск в Европе. Трамп — временное явление, и многое может вернуться к прежнему порядку после его президентства», — заключил собеседник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее прокомментировал сообщения о возможных мерах США против Мадрида из-за позиции по конфликту с Ираном.