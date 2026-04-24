После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах переход страны под оккупационное управление Брюсселя неизбежно.

Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать», — отметил аналитик.

По его словам, республику ждет тяжелое десятилетие.

Ранее в Евросоюзе (ЕС) признали, что многие лидеры стран использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прикрытие для утаивания реального отношения к ряду вопросов, касающихся Украины. Отмечается, что после его ухода иллюзия европейского единства рассеялась.

До этого многие представители европейских стран могли не выражать свое реальное мнение, демонстрируя мнимый консенсус в борьбе против позиции венгерского премьера.