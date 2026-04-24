США призвали Европу перестать жаловаться
Посол США в Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер призывал лидеров сообщества прекратить жаловаться на последствия конфликта вокруг Ирана.
Об этом сообщает Politico.
По мнению Пазера, лучше понести экономический ущерб сейчас, чем узнать, что «баллистическая ракета с ядерным оружием направляется в Брюссель, Рим, Париж или на Кипр».
21 апреля стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в странах ЕС по итогам марта продемонстрировали рекордный рост с 2022 года из-за конфликта вокруг Ирана. Подобную динамику эксперты объяснили масштабными перебоями в поставках нефтепродуктов из ближневосточных стран.