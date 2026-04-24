США призвали Европу перестать жаловаться

Посол США в Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер призывал лидеров сообщества прекратить жаловаться на последствия конфликта вокруг Ирана.

Об этом сообщает Politico.

«Необходимо было принять решение. США предстояло ждать, пока у Ирана появится ядерное оружие, или ждать, пока у них появятся ракеты и БПЛА в достаточном количестве, чтобы нанести удар по соседям и причинить серьезный долгосрочный ущерб мировой экономике?» — указал дипломат.

По мнению Пазера, лучше понести экономический ущерб сейчас, чем узнать, что «баллистическая ракета с ядерным оружием направляется в Брюссель, Рим, Париж или на Кипр».

21 апреля стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в странах ЕС по итогам марта продемонстрировали рекордный рост с 2022 года из-за конфликта вокруг Ирана. Подобную динамику эксперты объяснили масштабными перебоями в поставках нефтепродуктов из ближневосточных стран.