Макрон заявил о «сильном сигнале» для России

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал кредит Украине на 90 миллиардов евро «сигналом для России». Об этом он написал в соцсети X.

Такое заявление он сделал по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях неформального Европейского совета на Кипре. По его словам, выделение такого кредита показывает решимость Евросоюза продолжать поддержку Украины. Он также добавил, что Евросоюз и Украина провели полный обзор своего сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по усилению давления на Россию.

На Западе отреагировали на слова Лаврова о красных линиях России

«Я приветствую разблокировку европейского кредита для Украины, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать стоять плечом к плечу с Украиной. Достигнутая договоренность о 20-м пакете санкций также является четким посланием, адресованным России. <...> Наша поддержка не ослабнет ни сегодня, ни завтра. Европа держит слово, она устоит», — написал он.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России.