Трамп назвал условие для сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном заключении соглашения с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал условие для соглашения с Ираном и подчеркнул, что США заключат его только на выгодных для себя условиях.

«Сделка будет заключена только тогда, когда это будет целесообразно и выгодно для Соединенных Штатов Америки, наших союзников и, по сути, для всего остального мира», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива для судоходства сделает соглашение с Ираном невозможным. По его мнению, Тегеран на самом деле хочет открыть Ормузский пролив, поскольку из-за его перекрытия он теряет 500 миллионов долларов каждый день.