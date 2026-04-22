НАТО анонсировала саммит в Турции

Саммит НАТО пройдет в столице Турции Анкаре 7-8 июля 2026 года. Об этом сообщила штаб-квартира альянса в Брюсселе, передает «Интерфакс».

«Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО [Марка Рютте] в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», — говорится в сообщении.

Предыдущий саммит Североатлантического альянса состоялся 24–25 июня 2025 года в Гааге, Нидерланды. Это был первый саммит под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте и с участием Дональда Трампа в качестве президента США. Во время него лидеры 32 стран-членов блока приняли решение установить новую цель по расходам на оборону — 5% ВВП к 2035 году (вместо прежних 2%). Кроме того, было подтверждено продолжение долгосрочной помощи Украине.

22 апреля Politico сообщило, что команда президента США составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО. По информации издания, их ранжировали по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана.

