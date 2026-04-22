Вашингтон проинформировал Израиль о сроке перемирия с Ираном

США сообщили Израилю, что режим перемирия с Ираном продлится до 26 апреля. Об этом заявило агентство Ynet.

© Газета.Ru

«Соединенные Штаты сообщили Израилю, что президент продлил установленный им срок для достижения прекращения огня в Иране до воскресенья», — говорится в публикации.

Как отмечает Ynet, официальным лицам Израиля «сложно поверить, что к тому времени стороны смогут прийти к каким-либо договоренностям».

До этого телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном продлен всего на 3–5 дней. По мнению властей США, Тегерану нужно дополнительное время для представления «единого предложения», на основании которого мирные переговоры в Пакистане могли бы возобновиться.

В случае, если перемирие завершится без достижения соглашения, американский лидер пообещал уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана, уточнил телеканал.

Ранее иранский дипломат рассказал о требованиях США на переговорах в Пакистане.