Эрдогана не пригласили на саммит ЕС

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не пригласили на предстоящий саммит Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники из числа представителей ЕС.

По данным собеседника издания, изменение отношений Евросоюза и Турции можно объяснить ее тесными связями с Ираном. Саммит пройдет на Кипре с 23 по 24 апреля. В материале отмечается, что на него приглашены главы Сирии, Ливана, Иордании и Египта.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США.