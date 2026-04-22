Раскрыт план США против Ирана

США намерены ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«[Президент США Дональд] Трамп планирует представить иранцам ограниченные временные рамки для составления единого предложения», — утверждается в публикации.

По данным собеседников канала, Белый дом не намерен продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок, однако Вашингтон осознает возможные экономические последствия продолжения блокады Ормузского пролива. Кроме того, на данный момент неизвестно, проинформирована ли иранская сторона об ограничении сроков на обдумывание предложений по завершению конфликта.

Ранее Трамп допустил возможность прорыва на переговорах с Ираном уже в ближайшую пятницу.