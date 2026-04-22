Киеву следует договариваться о мире напрямую с Москвой, а не при посредничестве западных стран, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его мнению, все разговоры про сближение Украины с Евросоюзом — полная выдумка в лучшем случае, а в худшем—- вражеская пропаганда.

Парламентарий пояснил, что нынешняя власть во главе с Владимиром Зеленским навязывает стране лозунги о вступлении в НАТО и ЕС. Вместе с тем, интеграция с Западом — неорганическая и неэффективная формула существования Украины со всех точек зрения.

Сторонники войны, констатировал депутат, работают на уничтожение Украины.

Настоящим украинским политиком сегодня, подчеркнул Дмитрук, может называться только тот, кто говорит исключительно о государственных интересах Украины. А эти интересы заключаются в достижении мира, реальное, не на словах, а через конкретные действия.

На фоне этого, уточнил парламентарий, национально ориентированный политик должен ехать в Москву и договариваться о мире и о дальнейшей жизни Украины.