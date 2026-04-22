Китай мог направить боевые корабли к Ормузскому проливу

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Китай мог отправить военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы обеспечивать безопасность танкеров. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в СМИ появилась информация, что Китай перебросил три военных корабля к Ормузскому проливу на фоне задержания иранского судна американскими войсками. Сообщалось, что речь идет об эсминце «Таншань», фрегате «Дацин» и судне снабжения «Тайху». СМИ писали, что группа находилась в Аденском заливе, но изменила маршрут и приблизилась к Ормузу.

«Китайцы там уже были, проводили совместные учения с иранским флотом в Персидском заливе, так что этот маршрут им знаком», - заявил Дандыкин.

По его мнению, китайские суда будут обеспечивать безопасность танкеров КНР, чтобы их не захватили как иранское судно.