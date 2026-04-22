Трамп поссорился с одним президентом

Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Лула да Силва не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. О ссоре двух лидеров сообщил телеканал CNN Brasil.

Утверждается, что бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа. В частности, он заявлял о недопустимости агрессии против Ирана и экономической блокады Кубы.

По мнению экспертов, Лула да Силва может намеренно усиливать негативную риторику против Трампа, так как это способно принести ему дополнительные голоса на будущих выборах президента Бразилии.

Ранее Лула да Силва пошутил о вручении Трампу Нобелевской премии мира.