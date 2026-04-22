Посла Израиля срочно вызвали в Белый дом

Израильского посла в США Майка Хакаби экстренно пригласили в Белый дом, чтобы поговорить с ним об отношениях с Ираном. Вызов дипломата также связан с грядущими переговорами с Ливаном, о чем сообщает «12 канал».

Посла призвали вернуться в Вашингтон в свете развития событий в отношениях с Ираном. Сейчас вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс находится в ситуационном центре Белого дома вместе с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками администрации, где они обсуждают дальнейшие действия Вашингтона.

Как отмечают журналисты, посредники из Пакистана все еще пытаются урегулировать этот инцидент за несколько часов до окончания перемирия. Их основной целью остается достижение продления режима прекращения огня.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что военные США находятся в боевой готовности военных на фоне срыва переговоров с Ираном. Трамп пошел на эти шаги в связи с просьбой высших лиц пакистанского руководства дать Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.