Европейский союз (ЕС) копает себе могилу, оказывая помощь Украине. Такое мнение высказал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня единственное настоящее дело Европейского союза — это продолжать эту войну до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран», — сказал он.

По словам политика, сейчас европейские элиты не обеспокоены этим, но когда в ЕС узнают стоимость украинского конфликта, «это станет своего рода началом конца» союза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что партнеры ЕС не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она рассказала, что Евросоюз часто просит помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.