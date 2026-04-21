Президент Сербии Александар Вучич 21 апреля провел телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» («Уважение и свобода») Петером Мадьяром. Политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений Белграда и Будапешта. Кроме того, Вучич пригласил Мадьяра посетить Сербию.

«Я поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах. У нас состоялся важный и содержательный разговор о ключевых темах, касающихся дальнейшего развития всеобъемлющих сербско-венгерских отношений», — написал Вучич на своей странице в соцсети.

По его словам, в ходе беседы речь шла о взаимодействии в области энергетики и обеспечении стабильного снабжения региона энергоносителями. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о положении сербского и венгерского национальных меньшинств в обеих странах, а также о европейских перспективах Сербии.

Вучич в преддверии парламентских выборов в Венгрии, которые состоялись 12 апреля, выражал открытую поддержку партии «Фидес» Виктора Орбана, с которым сербского президента связывают в том числе и многолетние дружеские отношения. Тем не менее сербские эксперты полагают, что смена власти в соседней стране не скажется негативно на двусторонних отношениях и не повлияет на реализацию совместных проектов.

«У Венгрии нет поводов для расторжения соглашений с Сербией. Такие проекты, как железная дорога Белград — Будапешт, строительство нефтепровода и договоренности вокруг компании НИС, не являются спорными и несут выгоду обеим странам», — отметил в интервью национальному телеканалу РТС эксперт в области внешней политики Слободан Самарджия.

По его оценкам, Петер Мадьяр на должности премьера Венгрии будет балансировать между выполнением требований Евросоюза и соблюдением национальных интересов.