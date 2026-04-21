Евросоюз может ввести санкции против Ирана

Евросоюз планирует ввести санкции против Ирана из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы евродипломатии Каи Каллас.

По словам Каллас, санкции могут вступить в силу уже в мае. Она также добавила, что Евросоюз все еще работает над их содержанием, хотя альянс уже достиг политического соглашения по этому вопросу. Что войдет в этот пакет санкций, Каллас не рассказала.

«У нас уже есть масштабные санкции в отношении Ирана. Новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе. Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним. Мы нацелены принять их в мае на следующем заседании МИД», — заявила она.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины.